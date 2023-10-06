"Литрес" отметил, что 70% читателей в РФ считают Маска одним из самых влиятельных людей

Согласно результатам опроса книжного сервиса, 40% респондентов сравнивают его с Павлом Дуровым

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Порядка 70% опрошенных читателей в России считают создателя компании SpaceX Илона Маска одним из самых влиятельных в мире, 40% респондентов сравнивают его с Павлом Дуровым. Об этом свидетельствуют данные опроса книжного сервиса "Литрес" (имеются в распоряжении ТАСС).

В пятницу книжный сервис "Литрес" и сервис саммари нон-фикшн книг в тексте, аудио и инфографике Smart Reading выпустили саммари - формат пересказа без прямого цитирования - биографии "Илон Маск" Уолтера Айзексона. Эта книга пока не издана в России и публикуется на русском языке в единственном формате - кратком изложении. В преддверии релиза "Литрес" узнал у пользователей, как они относятся к личности Маска, с какими профессиональными достижениями он ассоциируется и приносят ли его открытия пользу обществу.

"97% респондентов знают, кто такой Илон Маск. 90% считают, что его деятельность приносит пользу обществу, а 70% считают Маска одним из самых влиятельных людей в мире. В топе проектов, которые чаще всего ассоциируются с именем героя опроса, у участников исследования оказались компания космических разработок SpaceX (70%), электрокар Tesla (68%) и спутниковая система Starlink (50%)", - указано в результатах опроса.

По данным исследования, положительно к Маску относятся 44% читателей, нейтрально - 51%. Лишь 5% опрошенных придерживаются негативной позиции. Среди предпринимателей, инноваторов и визионеров российского происхождения пользователи чаще всего сравнивают Маска с создателем "ВКонтакте" и Telegram Павлом Дуровым (40%). На втором месте основатель АО "Лаборатория Касперского" Евгений Касперский (19%), третье место у создателя космической компании SR Space Олега Мансурова (9%). При этом 10% респондентов не смогли назвать ни одного российского деятеля, с кем можно было бы сравнить Маска.

В "Литрес" также сообщили о росте интереса к книжным саммари. С начала года по 30 сентября на площадке продали на 15% больше произведений в формате саммари, чем за аналогичный период годом ранее. Возглавляет топ-3 саммари мемуаров "Запасной. Принц Гарри, герцог Сассекский". Второе место у сборника саммари "Коуч-книга Smart Reading 12 soft skills 21 века", а на третьем месте - "Ключевые идеи книги: Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. Нассим Талеб" в аудиоформате.

В опросе "Литрес" приняли участие свыше 1,5 тыс. пользователей старше 16 лет из разных городов России. Исследование проводилось в сентябре 2023 года.