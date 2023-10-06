В Приморье семьи участников СВО освободили от платы за продленку для детей

Регион оказывает всестороннюю поддержку семьям участников спецоперации

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Семьи участников специальной военной операции и мобилизованных в Приморье освобождены от платы за посещение их детьми групп продленного дня, сообщила пресс-служба правительства края.

"В Приморье расширены меры поддержки семей участников специальной военной операции, а также лиц, призванных на военную службу по мобилизации. Теперь семьи участников СВО получают право на первоочередное зачисление детей в группу продленного дня, а также освобождаются от платы за посещение этих групп в учреждениях образования", - говорится в сообщении.

Регион оказывает всестороннюю поддержку семьям участников спецоперации. Так, в Приморье детям участников СВО организовали бесплатное питание в школах, занятия в секциях и отдых в оздоровительных лагерях. Для отдельных категорий семей военнослужащих предусмотрены выплаты на приобретение жилья для детей.

"Мы будем расширять работу по указу президента Владимира Путина по образованию детей, бесплатному посещению секций, проезду в транспорте. Сейчас нужно воспитать ребят так, чтобы они были достойны славы своих отцов", - подчеркнул губернатор края Олег Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.