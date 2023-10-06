В Москве 6 октября ожидаются дождь и ветер с порывами до 18 м/с

Москвичам советуют быть внимательными, не стоять под деревьями и не парковать под ними свои автомобили

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Ухудшение погоды ожидается в Москве во второй половине дня в пятницу. Прогнозируются дождь и ветер с порывами до 18 м/с, сообщается на сайте мэра столицы.

По данным синоптиков, ухудшении погоды в столице произойдет во второй половине дня. Специалисты спрогнозировали дождь и ветер с порывами до 16-18 м/с с 14:00 до 21:00.

Отмечается, что во время непогоды могут быть повреждены линии электропередач, рекламные конструкции, а также могут падать деревья. Москвичам советуют быть внимательными, не стоять под деревьями и не парковать под ними свои автомобили.