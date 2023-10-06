6 октября, 07:22

В Луганске открылся филиал Московской академии СК РФ

© Михаил Скуратов/ ТАСС

Церемонию открытия посетил руководитель ведомства Александр Бастрыкин

ЛУГАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Филиал Московской академии СК России открылся на базе Луганского государственного университета имени Даля. Церемонию открытия посетил руководитель ведомства Александр Бастрыкин, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я хочу от [лица] руководства Следственного комитета поздравить всех нас, всех вас с открытием филиала Московской академии Следственного комитета. Это первое учебное заведение, которое мы открыли (в новых регионах - прим. ТАСС). Есть идея открыть и кадетский корпус в Луганске, мне доложили, что есть такая возможность, есть помещение, где это можно сделать", - сказал Бастрыкин.

После приветственной речи он осмотрел учебные помещения филиала и пообщался со студентами.

Московская академия Следственного комитета России - первая ведомственная образовательная организация. Подготовку сотрудников Следственного комитета России она начала 1 сентября 2014 года. Студенты луганского филиала уже приступили к занятиям. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияЛНР
© Информационное агентство ТАСС
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