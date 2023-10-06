Путин поздравил с 80-летним юбилеем Александра Шилова

Президент отметил особый, всегда узнаваемый творческий почерк художника

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с 80-летним юбилеем народного художника СССР, академика Российской академии художеств Александра Шилова, отметив его многогранный талант и особый творческий почерк.

"Свой яркий многогранный талант, всю свою жизнь вы посвятили служению искусству, состоялись как глубокий, одаренный художник с особым, всегда узнаваемым творческим почерком", - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что работы художника пользуются высоким признанием и украшают музейные и частные коллекции. Он пожелал Шилову здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Александр Максович Шилов родился 6 октября 1943 года в Москве. В своем творчестве художник ориентируется на традиции русской романтической и реалистической живописи. Основное место в творчестве художника занимают портреты людей из народа ("Старый портной", "Пастух", "Моя бабушка"), деятелей культуры ("Народный артист СССР Марис Лиепа", "Балерина Людмила Семеняка", "Дирижер Альгис Жюрайтис"), политиков ("Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев", "Мэр Москвы Юрий Лужков", "Председатель правительства РФ Владимир Путин"), священнослужителей ("Матушка Макария", "Игумен Зиновий", "Монах Иоаким"). Также Александр Шилов создал портреты космонавтов, бывших разведчиков и военных.