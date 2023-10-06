В павильоне "Умный город" на ВДНХ обновили экспозицию

Посетителей ждут тематические пространства "Москва больше чем город", "Центр управления городом", "Благоустройство и комфорт", "Транспорт", "Образование" и "Медицина"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Постоянную экспозицию обновили в павильоне "Умный город" на ВДНХ в Москве, посетителям доступны шесть тематических пространств об электронных сервисах и других проектах столицы. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента информационных технологий.

"В павильоне ВДНХ "Умный город", посвященном современным технологиям столицы, обновилась постоянная экспозиция. <...> Посетителей ждут шесть тематических пространств: "Москва больше чем город", "Центр управления городом", "Благоустройство и комфорт", "Транспорт", "Образование" и "Медицина". В каждом представлена информация об электронных сервисах и других проектах, которые делают жизнь в мегаполисе комфортнее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что павильон был открыт в 2016 году. В нем проводят мастер-классы, квесты, практикумы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другим передовым направлениям, а также различные отраслевые мероприятия.

"За 7 лет павильон посетили больше 630 тыс. человек. Из них 100 тыс. - с начала этого года. Представленные здесь решения можно протестировать и узнать, как они применяются в столице. Кроме того, гостей приглашают попробовать себя в ИТ-профессиях и поучаствовать в викторинах. Одно из самых масштабных новых пространств - "Москва - больше чем город". Оно объединяет проекты в таких сферах, как культура, бизнес и туризм", - привели в тексте слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.