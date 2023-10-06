В Москве пройдет турнир для воспитателей кадетских классов

Участники сразятся в брейн-ринге на тему "История Отечества. Военные аспекты", для них пройдут соревнования по мини-футболу, шахматам (рапид) и стрельбе в электронном тире

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Турнир для воспитателей кадетских классов, участники которого смогут соревноваться и в спортивных, и в интеллектуальных направлениях, пройдет в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"С октября 2023 года по февраль 2024 года в образовательных организациях Москвы пройдет турнир для воспитателей кадетских классов. Участники будут соревноваться в мини-футболе, шахматах, стрельбе в электронном тире и брейн-ринге по истории", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в состав каждой команды войдут 10 участников из одного административного округа столицы, это могут быть воспитатели из одной или разных школ. Количество команд от одного округа не ограничено. Участники сразятся в брейн-ринге на тему "История Отечества. Военные аспекты", для них пройдут соревнования по мини-футболу, шахматам (рапид) и стрельбе в электронном тире. При определении лучших баллы, набранные за каждое состязание, будут суммироваться, победители получат медали и памятные призы.