В сентябре и августе Польша выдворила в Словакию более 750 мигрантов

По словам пресс-секретаря польской пограничной охраны Анны Михальской, всего с начала года на этом участке границы задержали более 1700 нелегальных мигрантов, в основном граждан Сирии, Турции, Вьетнама и Ирака

ТАСС, 6 октября. Польские пограничники в августе и сентябре выдворили в Словакию 758 мигрантов, незаконно перешедших словацко-польскую границу. Об этом сообщила пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская.

"В сумме Польша передала Словакии 758 иностранцев, 170 в августе и 588 в сентябре", - сказала она.

По ее словам, всего с начала года на этом участке границы было задержано свыше 1700 нелегальных мигрантов, в основном граждан Сирии, Турции, Вьетнама и Ирака.

В среду Польша ввела выборочный контроль на границе со Словакией. Проверки проводятся на 3 железнодорожных, 9 автомобильных и 10 пешеходных переходах. Переход границы по горным тропам заблокирован.

"Словакия сообщила [нам], что на ее территории могут находиться [еще] несколько тысяч мигрантов, которые пересекли венгерско-словацкую границу. Теперь эти люди будут искать какие-то другие дороги", - сказала Михальская.

В соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней. Общий период такого контроля не может превышать два месяца подряд.