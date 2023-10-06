Кузнецова сообщила о выпуске пилотного тиража школьных товаров с патриотическим контентом

Вице-спикер Госдумы отметила, что темами пилотного выпуска станут герои СВО, "красивые, живописные места" России и тема спорта

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что запускается пилотный тираж школьных товаров с патриотическим контентом.

"Запускаем пилотный тираж школьных товаров с патриотическим контентом. Об этом договорились с заместителем министра промышленности и торговли Виктором Леонидовичем Евтуховым, с коллегами из Минпромторга, телерадиокомпании "Звезда", производителями канцелярской продукции, представителями торговых сетей", - написала Кузнецова в Telegram-канале.

Она отметила, что темами пилотного выпуска станут герои специальной военной операции, "красивые, живописные места" России и тема спорта. "В дальнейшем планируем печатать на школьных тетрадях, блокнотах, пеналах, рюкзаках фотографии выдающихся спортсменов, поэтов, писателей, деятелей культуры, науки и так далее, краткую информацию о них", - сообщила она.

Вице-спикер Госдумы отметила, что вопрос по наполнению школьных товаров патриотическим содержанием поднимался в начале учебного года. "Как и в любом другом деле, вопросов на начальном этапе возникло много, связанных с авторскими правами, законодательными нормами, охраняющими зарегистрированную торговую марку, содержанием, производством, распространением товаров. Но так как тема вызвала большое внимание в ведомствах, то некоторые удалось решить оперативно", - написала Кузнецова.