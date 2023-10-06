В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение

Вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков пояснил, что сейчас суд может запретить преследователю звонить человеку, слать ему электронные или бумажные письма, но при этом нет нормы, которая запрещала бы приближаться и общаться вживую

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект о запрете приближаться к человеку на определенное расстояние по решению суда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

Авторами инициативы стали вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева. Законопроект предлагает дополнить новой статьей 14.1 "Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином" Гражданский кодекс РФ. По ней при наличии оснований суд может установить запрет приближаться и запрет на осуществление других контактов нарушителя с определенным человеком.

Владислав Даванков, комментируя инициативу, пояснил, что сейчас суд может запретить преследователю звонить человеку, слать ему электронные или бумажные письма, но при этом нет нормы, которая запрещала бы приближаться и общаться вживую. "Оснований на это нет в Гражданском кодексе. Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований", - сказал депутат, слова которого привела пресс-служба фракции.

Сардана Авксентьева отметила, что в законодательстве нет прямой уголовной ответственности за преследование кого-либо. "Нет и мер, которые бы сдерживали преследователя без привлечения его к уголовной ответственности. Мы будто руководствуемся принципом: "Пока рак на горе не свистнет". В Екатеринбурге этой весной женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать. Например, достаточно ввести запрет не только на звонки и переписку, но и на приближение", - пояснила парламентарий, слова которой также привела пресс-служба.

По словам Ксении Горячевой, часто жертвы преследования вынуждены менять работу или город проживания, но это не помогает.