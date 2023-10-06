Групповой безвизовый режим между Индией и РФ планируют запустить с 2024 года

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что также пока налаживают работу группового безвизового режима с Китаем и с Ираном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Документы для запуска группового безвизового режима между Индией и Россией планируется подготовить в 2024 году. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин на пленарном заседании Международной туристской выставки Expotravel-2023 в Екатеринбурге.

"Пока идет механизм налаживания [работы группового безвизового режима] с Китаем и с Ираном, думаю, что будущее есть. <…> Со следующего года - с Индией", - сказал он.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Саудовской Аравии, Бахрейну, Оману и Малайзии.

Международная туристская выставка Expotravel-2023 проходит в Екатеринбурге 6 и 7 октября.