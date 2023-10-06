Друг семьи Николая Дроздова рассказал о состоянии телеведущего

По словам Дмитрия Дунаева, зоолог находится дома и прекрасно себя чувствует

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов находится дома и прекрасно себя чувствует, информация о том, что у него диагностирован рак, не соответствует действительности. Об этом сообщил ТАСС друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о том, что Дроздов находится в больнице в тяжелом состоянии, у него диагностирован рак.

"Николай Николаевич прекрасно себя чувствует, он находится дома с женой, у него бодрый голос и отличное настроение. Про рак - это ересь. Он идет на поправку, все хорошо. Был момент слабости, но сейчас это уже в прошлом, наоборот - все классно", - рассказал он.

В январе Николай Дроздов попал в больницу после неудачного падения и несколько дней провел в палате интенсивной терапии. В июле также был госпитализирован с отравлением.

Дроздову 86 лет. Российский зоолог и телеведущий, член Российской академии естественных наук. С 1977 по 2019 год вел научно-популярную телепередачу "В мире животных". В настоящее время преподает в университете, является доктором биологических наук, заслуженным профессором МГУ им. М.В. Ломоносова. Ученый является автором более 40 книг о природе разных стран и континентов, а также сотен научных статей. Кроме того, он снялся в нескольких кинофильмах и сериалах. Его голос можно услышать в мультфильмах "В поисках Дори" и "Зверополис". Дроздов - лауреат премии "Золотая панда", лауреат премии ЮНЕСКО за популяризацию науки.