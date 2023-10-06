В Петербурге развернули дополнительно 100 коек для пациентов с ковидом

Общий коечный фонд города составил более 1,1 тыс. мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Дополнительно 100 коек развернули в больнице Святого Георгия в Петербурге для пациентов с коронавирусной инфекцией. Общий коечный фонд города составил более 1,1 тыс. мест, сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению в своем Telegram-канале.

"В корпусе-трансформере городской больницы Св. Георгия открылись 100 коек для приема инфекционных больных. Всего для COVID-19 и пневмоний в городе функционируют 1 144 койки, свободны 263 (23,0%) койки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на сегодняшний день в Петербурге коэффициент распространения инфекции - ниже единицы, что говорит о стабилизации эпидпроцесса. Дополнительные койки открыты для создания резервной мощности, так как, по рекомендациям Минздрава, свободный коечный фонд должен быть не менее 20%.

Согласно последним данным Смольного об эпидемиологической ситуации в городе, всего в стационарах с COVID-19 находятся порядка 900 человек, а на амбулаторном лечении - более 1,3 тыс. человек.