В Москве пройдет первый всероссийский конкурс среди машинистов метро

Состязания состоятся 26 и 27 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший машинист электропоезда метрополитена" пройдет на площадках столичного метро в конце октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московский метрополитен сегодня один из мировых лидеров по уровню развития. В этом году на базе столичного метро мы проводим первый всероссийский конкурс среди машинистов электропоезда. Такие соревнования помогают им еще лучше подготовиться к работе в любых ситуациях, ведь от профессионализма машинистов зависит безопасность и комфорт пассажиров", - привели в тексте слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В материале поясняется, что на площадках Московского метрополитена пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший машинист электропоезда метрополитена", состязания состоятся 26 и 27 октября. Конкурсанты пройдут два этапа испытаний: в первом они ответят на вопросы о своей работе в корпоративном университете транспортного комплекса Москвы, а во втором покажут навыки управления составом в электродепо "Лихоборы".