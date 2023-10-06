Жители Москвы положительно оценивают консультации общегородского контакт-центра

С августа москвичи оценили качество ответов на городских горячих линиях более 230 тыс. раз

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Более 95% опрошенных москвичей положительно оценивают проведенные им консультации на горячих линиях Общегородского контакт-центра. С августа оценку качеству ответа жители столицы поставили более 230 тыс. раз, об этом сообщила пресс-служба городского департамента информационных технологий.

"Использование искусственного интеллекта для опроса горожан дает возможность в режиме реального времени передавать полученные оценки для анализа в службу контроля качества общегородского контакт-центра. Важно, что более 95% москвичей, обратившихся в августе и сентябре на наиболее востребованные горячие линии, соглашались на предложение оценить качество консультаций. А средняя оценка, которую ставили жители, была не ниже 4,5", - привели в тексте слова руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого.

В пресс-службе добавили, что искусственный интеллект после завершения диалога по одной из горячих линий предлагает позвонившим оценить качество ответа по пятибалльной шкале. С августа москвичи оценили качество ответов на городских горячих линиях более 230 тыс. раз.

Поясняется, что новый функционал искусственного интеллекта для обратной связи с жителями используется на горячих линиях единой справочной службы правительства Москвы, управления Роспотребнадзора по Москве, единой справочной службы департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, единой медицинской справочной службы, единой сервисной службы по приему показаний индивидуальных приборов учета воды и Центра занятости населения столицы.