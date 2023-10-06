В Новой Москве инвесторы построят школу и два детских сада до конца года

Всего к 2035 году планируется построить около 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новая школа и два детских сада появятся до конца года в Новой Москве, строительство объекта ведется за счет внебюджетных источников финансирования. Об этом сообщила пресс-служба Департамента развития новых территорий столицы.

"До конца 2023-го в ТиНАО только за счет внебюджетных источников планируется завершить строительство нескольких объектов образования: детский сад на 220 мест в Сосенском поселении в составе ЖК "Скандинавия Север", детский сад на 190 мест в Новофедоровском поселении в составе ЖК "Борисоглебское", школа на 1 200 учащихся в поселении Рязановское, ЖК "Алхимово". Суммарно округа получат 1 610 мест", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина.

В зданиях детских садов будут оборудованы залы для занятий, спальни, методические кабинеты, медкабинеты, раздевалки, буфеты, кухни полного цикла. В школе организуют универсальные классы и специализированные кабинеты с лаборантскими.

По словам Жидкина, также до конца года за счет бюджетных средств введут образовательные учреждения в Кленовском, Щербинке, Воскресенском, Филимонковском и Сосенском поселениях. Всего к 2035 году в Новой Москве планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.