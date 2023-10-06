Министерство информации Вьетнама выявило нарушения в деятельности TikTok

Представители местного подразделения соцсети обязались в течение 30 дней исправить нарушения и уведомить об этом в письменной форме министерство информации и коммуникаций

ХАНОЙ, 6 октября. /ТАСС/. Министерство информации и коммуникаций Вьетнама выявило серьезные нарушения в деятельности социальной сети TikTok в стране. Об этом, как сообщает Вьетнамское информационное агентство, заявил директор департамента радио, телевидения и электронной информации ведомства Ле Куанг Ты Зо.

По его словам, в результате комплексной проверки было установлено, что TikTok нарушает правила о хранении личных данных пользователей на серверах во Вьетнаме, а также допускает распространение ложной, искажающей действительность информации, вредной для детей и подстрекающей к насилию. При этом платформа не реализует необходимые меры для обеспечения безопасности конфиденциальной информации детей, не предупреждает их о рисках, когда дети предоставляют или изменяют сведения о своей частной жизни, не выявляет и не удаляет контент, оказывающий негативное влияние на их развитие, и не соблюдает возрастной ценз, позволяющий создавать аккаунты только лицам, достигшим 13 лет.

Все эти нарушения были выявлены по итогам всесторонней проверки деятельности TikTok, проводившейся межведомственной инспекционной группой. В ее состав, помимо министерства информации и коммуникаций, также вошли представители министерств общественной безопасности, культуры, спорта и туризма, министерства промышленности и торговли, Минфина, министерства труда, по делам инвалидов и социальным вопросам.

Как отметил Ле Куанг Ты Зо, представители местного подразделения соцсети - компании TikTok Vietnam Technology - приняли к сведению итоги проверки, обязались в течение 30 дней исправить нарушения и уведомить об этом в письменной форме министерство информации и коммуникаций.

Вьетнам занимает шестое место среди 10 стран мира с наибольшим количеством пользователей TikTok. В настоящее время порядка 50 млн из 100 млн жителей Вьетнама имеют аккаунты в этой соцсети.