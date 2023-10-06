Прямое сообщение между Екатеринбургом и Шри-Ланкой наладят с 4 ноября

Рейсы будет осуществлять Red Wings

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Екатеринбурга до Шри-Ланки с ноября. Об этом сообщила чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге на международной туристской выставке Expotravel-2023 в Екатеринбурге.

"Я счастлива, что наконец-то удалось организовать этот долгожданный прямой перелет из Екатеринбурга на Шри-Ланку. И со следующего месяца уже у вас будет возможность напрямую летать из Екатеринбурга на Шри-Ланку", - сказала она. Уточняется, что рейсы будет осуществлять Red Wings.

Посол также отметила, что для привлечения российских туристов Шри-Ланка нашла выход для организации прямых денежных переводов из РФ без банков-посредников. "При помощи посольства было установлено сотрудничество <…> между Национальным инвестиционным промышленным банком в России и People's Bank со стороны Шри-Ланки, что дало возможность осуществлять денежные переводы напрямую без банков-посредников. Как это осуществляется на практике: турист, перед тем как отправиться в путешествие, открывает счет в Нацинвестпромбанке в России <…> и в People's Bank удаленно, онлайн, кладет на депозит какую-то сумму денег, которая конвертируется. <…> По прилете в аэропорту вам будет выдана карта", - пояснила она.

Также на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС посол уточнила, что рейсы из Екатеринбурга до Шри-Ланки начнутся 4 ноября и будут осуществляться два раза в неделю.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании - Домодедово, Жуковский, Кольцово, Баландино (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.

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