На столичном портале mos.ru открылась регистрация на ОГЭ и ЕГЭ

До окончания регистрации участники экзаменов могут вносить изменения в заявление

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Регистрация на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ), едином государственном экзамене (ЕГЭ), итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку стала доступна на столичном портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На портале mos.ru открылась регистрация на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ), едином государственном экзамене (ЕГЭ), итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку в текущем учебном году. <…> До окончания регистрации участники экзаменов могут вносить изменения в заявление: дополнять или сокращать список предметов, которые они будут сдавать, смещать сроки или менять форму экзамена. После ее закрытия сделать это можно будет только путем обращения в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК)", - говорится в сообщении.

Как отметил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин, регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2024 года. "Чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, одиннадцатиклассникам достаточно успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике базового или профильного уровня. Остальные предметы они сдают по выбору, если это необходимо для поступления в вуз", - привели его слова в материале.

В материале сообщается, что для допуска к ЕГЭ выпускники 11-х классов должны получить зачет за итоговое сочинение или изложение. Запись на него также проходит на портале. Регистрация на ОГЭ заканчивается 1 марта 2024 года. К участию в нем допускаются девятиклассники, которые не имеют академической задолженности, получили по всем предметам из учебного плана за девятый класс годовые отметки не ниже удовлетворительных, а также успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Итоговая аттестация для них состоит из четырех экзаменов: по русскому языку, математике и двум предметам на выбор.

"Для подачи заявления необходим лишь доступ к интернету и регистрация на портале mos.ru. С прошлого учебного года школьники, участвующие в государственной итоговой аттестации, могут подать в электронном виде заявление о записи на ЕГЭ, ОГЭ, итоговое сочинение или изложение, а также итоговое собеседование по русскому языку после установленных сроков подачи без посещения ГЭК. Раньше подать заявление можно было только лично на бумаге. Цифровизация услуги позволяет сэкономить время и потратить его на учебу и подготовку к экзаменам", - привели в сообщении слова председателя Комитета госуслуг столицы Елены Шинкарук.