В Москве возобновили реконструкцию "Чижевского подворья"

Проектом предусмотрено в том числе сохранение историко-градостроительной среды

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Реализацию проекта реконструкции части многофункционального комплекса "Чижевское подворье" возобновили в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"В Центральном административном округе реконструируют многофункциональный комплекс "Чижевское подворье" по адресу: Никольская улица, владение 8/1. <…> Ранее реализация проекта была приостановлена в связи с банкротством застройщика. Из-за длительной приостановки строительно-монтажных работ объект включен в перечень объектов незавершенного строительства на территории города Москвы и рассматривался в рамках соответствующей оперативной группы. По результатам проделанной работы в 2021 году объект реализован на торгах", - сказал руководитель ведомства Сергей Левкин.

По его словам, новым правообладателем разработан проект реконструкции существующих строений под размещение многофункционального комплекса и получено положительное заключение экспертизы. В сентябре текущего года оформлено разрешение на строительство комплекса.

Проектом предусмотрено в том числе сохранение историко-градостроительной среды, архитектурно-художественной композиции квартала и восстановление утраченных элементов декора ценных фасадов прошлого века.

С начала 2011 года оперативной группой по сокращению объектов незавершенного строительства решены вопросы по 653 объектам. Из них: 188 объектов введены в эксплуатацию, возобновлена работа на 264 объектах, на 201 площадке конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.