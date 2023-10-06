В Тульской области выявили очаг кишечной инфекции в образовательном центре

С симптомами заболевания обратились к медикам менее 10 детей

ТАСС, 6 октября. Санитарные врачи начали эпидемиологическое расследование по факту выявления очага кишечной инфекции в Киреевском центре образования №4 в Тульской области, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Управлением Роспотребнадзора по Тульской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с поступлением информации о появлении симптомов острой кишечной инфекции (ОКИ) у учащихся МКОУ Киреевский ЦО №4 муниципальное образование Киреевский район. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается", - говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, на данный момент с симптомами заболевания обратились к медикам менее 10 детей. Как уточняется в сообщении Роспотребнадзора по региону, проводятся лабораторные исследования, организованы противоэпидемические профилактические мероприятия, в том числе дезинфекция помещений. Как сообщила пресс-служба прокуратуры по Тульской области, по предварительной информации, у отдельных учащихся 1-5 классов в четверг появились жалобы на рвоту, по поступившей информации об ухудшении состояния здоровья детей Киреевская межрайонная прокуратура организовала проверку.