6 октября, 08:49

Более 180 тыс. жителей Подмосковья прошли скрининг на рак полости рта

У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 180 тыс. жителей Московской области прошли скрининг на рак полости рта в рамках проекта "Стоматполиклиника: перезагрузка". У 315 пациентов выявили онкологическое заболевание, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"С начала года в Подмосковье скрининг на рак полости рта прошли более 180 тыс. человек. У 315 пациентов было обнаружено онкологическое заболевание полости рта, из них у 123 удалось обнаружить онкологию на ранних, 1-й и 2-й стадиях, все пациенты направлены на лечение", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что диагностика новообразований полости рта - люминесцентная стоматоскопия - проводится в рамках проекта "Стоматполиклиника: перезагрузка". С помощью процедуры специалисты в короткие сроки и непосредственно во время приема могут заподозрить у пациента онкологию ротовой полости. 

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