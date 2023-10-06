Собянин: в сфере креативных индустрий Москвы работают 106,5 тыс. организаций

Агентство креативных индустрий разрабатывает разные проекты для предпринимателей с учетом их специфики

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уже 106,5 тыс. организаций Москвы работают в сфере креативных индустрий, им оказывается финансовая поддержка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Москва - центр притяжения креативных индустрий. В этой сфере уже 106,5 тыс. организаций - и их количество растет с каждым годом. Город помогает представителям отрасли: в 2020 году для поддержки творческого бизнеса мы создали Агентство креативных индустрий", - написал Собянин.

По его словам, оно разрабатывает разные проекты для предпринимателей с учетом их специфики, создает инфраструктуру для развития творчества - в городе организованы шесть крупных креативных пространств, оказывает финансовую поддержку - льготные кредиты, гранты.

"На достигнутом останавливаться не планируем: скоро откроем крупнейший в Москве киномедиакластер МЕТМАШ и уникальный "Центр материалов" - первую в России площадку, объединяющую производителей материалов и фурнитуры из разных стран. Узнать о мерах поддержки творческих предпринимателей подробнее можно на сайте АКИ", - добавил мэр.