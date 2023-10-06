Более 20 женских консультаций Подмосковья привели к единому стандарту

До конца года планируют обновить еще 14

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Свыше 20 женских консультаций, расположенных в Московской области, привели к единому стандарту в рамках регионального проекта "Наша женская консультация". До конца года планируется обновить еще 14 медучреждений, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"На данный момент к единому стандарту в рамках проекта привели уже 21 женскую консультацию, а до конца года мы обновим еще 14", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что в рамках проекта "Наша женская консультация" в медучреждениях установлена единая навигация, открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей, созданы зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами.

В министерстве подчеркнули, что также реализация проекта позволила внедрить и новые услуги, в том числе индивидуальное сопровождение беременности.