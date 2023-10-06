6 октября, 09:05

Максаковой грозит штраф до 50 тыс. рублей за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Мария Максакова. Артем Коротаев/ ТАСС
Мария Максакова
© Артем Коротаев/ ТАСС

Дату заседания суда пока не назначили

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Оперной певице Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) грозит штраф в размере 50 тыс. рублей за отсутствие маркировки иноагента на ее постах в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в Пресненском суде Москвы, куда поступил протокол об административном правонарушении в отношении певицы.

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"В суд поступил протокол в отношении Максаковой-Игенбергс М. П., составленный по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом)", - сказали в суде. Дата заседания пока не назначена.

Минюст внес Максакову в список иноагентов в мае 2023 года. Она покинула Россию. 

Теги:
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