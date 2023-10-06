Жителей Севастополя предупредили о плановых стрельбах 6 октября

Губернатор Михаил Развожаев также сообщил, что обстановка в городе спокойная

ТАСС, 6 октября. Плановые стрельбы из стрелкового оружия будут проходить в пятницу до 12:00 на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"В одной из воинских частей на Северной стороне ориентировочно до 12 часов плановые стрельбы из стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что в городе все спокойно. Также губернатор предупредил и о тренировке постов дымопуска в районе мыса Фиолент, которая пройдет с 13:00 до 14:00.