6 октября, 09:11,
обновлено 6 октября, 09:42

Жителей Севастополя предупредили о плановых стрельбах 6 октября

Губернатор Михаил Развожаев также сообщил, что обстановка в городе спокойная

ТАСС, 6 октября. Плановые стрельбы из стрелкового оружия будут проходить в пятницу до 12:00 на Северной стороне Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"В одной из воинских частей на Северной стороне ориентировочно до 12 часов плановые стрельбы из стрелкового вооружения", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что в городе все спокойно. Также губернатор предупредил и о тренировке постов дымопуска в районе мыса Фиолент, которая пройдет с 13:00 до 14:00. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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