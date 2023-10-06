В Москве ожидаются заморозки и гололед ночью и утром 7 октября

С 9 утра и до конца дня в столице ожидается дождь со снегом и усиление ветра до 21 м/с

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МЧС распространило экстренное предупреждение о заморозках ближайшей ночью и утром в субботу в Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 6 октября и до конца суток 7 октября в связи с выходом активного атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов в Москве ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью и утром 7 октября понижение температуры воздуха до -2…0 градусов, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении столичного главка ведомства.

С 9 утра и до конца субботы в столице ожидается дождь со снегом и усиление ветра до 21 м/с.