Мэр Нью-Йорка признал, что в городе не осталось места для мигрантов

По словам Эрика Адамса, в городе проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе не осталось места для мигрантов и возможностей для их трудоустройства. Об этом он сообщил журналистам после выступления в конгрессе штата Пуэбла.

"В Нью-Йорке больше нет места. Наши сердца бесконечны, но наши ресурсы - нет. Мы не хотим размещать людей в убежищах. Мы не хотим давать им ложную надежду на трудоустройство", - приводит слова Адамса агентство Associated Press. Мэр крупнейшего города США отметил, что в Нью-Йорке проживает более 800 тыс. мигрантов из штата Пуэбла. По его словам, в 2022 году городу пришлось принять еще более 120 тыс. просителей убежища.

Адамс подчеркнул, что город переживает "чрезвычайно трудные времена", которые будут "болезненными" как для жителей Нью-Йорка, так и для мигрантов. "Они заслуживают более достойной среды, чем та, которую мы можем предложить из-за масштабов этой проблемы и связанных с ней расходов", - сказал он.

4 октября мэр Нью-Йорка отправился в турне по странам Латинской Америки, чтобы отговорить их жителей от миграции в Соединенные Штаты. Он посетит Мексику, Эквадор и Колумбию и проведет переговоры с лидерами этих стран, чтобы начать обсуждать меры по урегулированию текущего миграционного кризиса.

Ранее Адамс отмечал, что городу трудно справляться с тысячами мигрантов, которые "спят на улицах или в приютах". По его мнению, "эта проблема разрушит Нью-Йорк". В конце сентября губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул даже задействовала 150 сотрудников Национальной гвардии для борьбы с миграционным кризисом. Таким образом, общее число задействованных на уровне штата бойцов достигло 2 050.