В Москве из-за непогоды на дежурство вышли 300 бригад "Мосводостока"

По прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с сохранятся до конца дня

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Около 290 единиц техники и 300 бригад "Мосводостока" вышли на дежурство в столице из-за ожидающейся непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, дождь и сильный ветер с порывами до 18 м/с сохранятся до конца дня. Может выпасть до четверти месячной нормы осадков. На улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о временных скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в "Вконтакте".