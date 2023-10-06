СБУ ищет диверсантов в женском монастыре УПЦ в Ровненской области

Ведомство осуществляет проверку лиц на предмет их причастности к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проверяет территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на предмет наличия диверсантов, иностранцев и оружия. Об этом сообщила спикер Ровненского областного отделения спецслужбы Анна Свиницкая-Савчук.

"Наши сотрудники проводят мероприятия по безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря. Такие мероприятия проводятся для <...> проверки данных об использовании помещений монастыря для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия", - передает ее слова украинский сайт "Ровно Вечернее".

Уточняется, что ведомство осуществляет проверку лиц на предмет их причастности к "противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины".

Ранее в СБУ сообщали, что с февраля 2022 года завели 68 уголовных дел против представителей канонической церкви, причем 14 из них являются архиереями. На данный момент обвинения предъявлены 26 фигурантам, в отношении 19 человек уже вынесены приговоры, отмечали в спецслужбе. Также по инициативе СБУ 19 иерархов УПЦ были лишены гражданства Украины. Среди них митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигаются обвинения в госизмене, вводятся санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране, если украинские власти придут к выводу, что она связана с Россией.