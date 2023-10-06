В Петербурге стартовал отопительный сезон

Решение о начале сезона приняли из-за метеопрогнозов, согласно которым в городе ожидается устойчивое похолодание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Санкт-Петербурге с 6 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"С 12 часов 6 октября в Санкт-Петербурге официально начинается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перешли к регулярному отоплению всех городских зданий. С этого дня все исполнители коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных жилых домах обязаны перейти на регулярное отопление", - сообщили в комитете.

Решение о начале отопительного сезона приняли из-за метеопрогнозов, согласно которым в городе ожидается устойчивое похолодание. Отмечается, что теплоснабжающие организации и жилищно-коммунальное хозяйство города полностью готовы к началу отопительного сезона.

Периодическое протапливание началось в Петербурге с 2 октября.

Ранее периодическое протапливание с переходом на регулярное отопление с учетом погоды также началось практически во всех районах Ленинградской области. В районах полностью сформирован запас топлива, необходимого для бесперебойной работы котельных, сообщила пресс-служба администрации региона.

Отмечается, что запасы угля по состоянию на начало октября превышают 30,2 тыс. тонн, другого твердого топлива - 9 тыс. тонн, жидкого топлива - 10, 6 тыс. тонн.

Как сообщили 6 октября в пресс-службе администрации, в выходные дни температура воздуха впервые за осень опустится до минус 2 градуов.