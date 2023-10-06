Более 100 грузовиков стоят в очереди на границе с Литвой под Калининградом

Очереди из грузовых машин на МАПП "Чернышевское" начали образовываться с 6 сентября

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Очередь грузовиков, ожидающих возможности выехать из Калининградской области на основную территорию РФ на границе с Литвой, превысила 100 машин. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областной таможни Оксана Иванова.

"На многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Чернышевское" в очереди стоят 80 грузовиков, еще 25 машин уже оформлены калининградскими таможенниками и находятся на нейтральной полосе", - сказала Иванова.

Очереди из грузовых машин на МАПП "Чернышевское" начали образовываться с 6 сентября - с 10 грузовиков. 7 сентября в очереди на пункте пропуска уже стояли 30 машин, и полностью была заполнена транспортом нейтральная полоса. 18 сентября очередь впервые с июля текущего года превысила 100 машин. С того момента в ней с учетом нейтральной полосы ежедневно находились от 70 до 80 машин. На сегодняшний день их число вновь превысило 100. "Проблема связана с медленной работой литовских таможенников. Если раньше они принимали 130 - 150 грузовиков в сутки, то за прошедшие сутки - только 97 машин", - сказала собеседница агентства, добавив, что причины замедления работы литовская сторона не объясняет. Калининградская таможня готова пропускать столько автомобилей, сколько сможет принять Литва, отметила она.

В Калининградской области расположены четыре многосторонних пункта пропуска через границу с Литвой. Два из них были закрыты из-за пандемии. Возможности еще одного - в городе Советске - ограничены из-за того, что пропуск осуществляется через исторический мост королевы Луизы, открытый осенью 1907 года. На нем действуют ограничения по грузоподъемности машин. В декабре 2020 года в Калининградской области введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункта пропуска "Дубки" пропускной способностью 4 тыс. транспортных средств и 15,5 тыс. человек в сутки. Он должен разгрузить МАПП - "Чернышевское", но пока литовская сторона не открыла его со своей стороны. Основной поток грузового транспорта приходится на МАПП "Чернышевское", пропускная способность которого - 300 машин в обе стороны в сутки.

В прошлом году Евросоюз ввел санкции против России, которые в том числе касались перевозок. В соответствии с ограничениями, возить между основной территорией России и Калининградской областью через Литву можно только товары, не попавшие в санкционные списки. Железной дорогой товары можно перевозить только по установленным квотам. Альтернативой проезду по суше является переправа грузовика через нейтральные воды Балтийского моря на борту парома.