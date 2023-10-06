Участники СВО смогут бесплатно посещать учреждения культуры Херсонской области

Соответствующее соглашение подписали Министерство культуры регион и филиал фонда "Защитники Отечества"

ГЕНЕИЧЕСК, 6 октября. /ТАСС/. Министерство культуры Херсонской области и региональный филиал фонда "Защитники Отечества" подписали соглашение о сотрудничестве, согласно которому участники СВО смогут бесплатно посещать учреждения культуры. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры региона.

"6 октября заключено соглашение о сотрудничестве между филиалом государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Херсонской области и Министерством культуры Херсонской области. Это значит, что наши защитники смогут посещать абсолютно все учреждения культуры региона совершенно бесплатно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "любое учреждение культуры Херсонской области с особым гостеприимством и вниманием распахнет свои двери перед каждым участником СВО".