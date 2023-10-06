6 октября, 10:00

В России заключенным разрешили скачивать электронные книги

Как сообщил замминистра юстиции Всеволод Вуколов, им также можно скачивать на планшеты материалы своего уголовного дела и юридическую литературу

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российским заключенным разрешили покупать и скачивать электронные книги, сообщил на встрече с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой замминистра юстиции Всеволод Вуколов.

"У нас есть закон, по которому мы имеем право разрешить только пользоваться возможностью покупки этих книг [электронных] в магазине, и, кроме того, мы в ПВР (правила внутреннего распорядка - прим. ТАСС) разрешили закачивать эти книги в электронные планшеты, не связанные с интернетом", - сказал он.

Вместе с электронными книгами заключенным разрешили закачивать на планшеты материалы своего уголовного дела и юридическую литературу. Также, по его словам, в исправительных учреждениях были внедрены электронные терминалы для жалоб и записи к врачу.

Кроме того, обсуждается вопрос содержания в исправительных учреждениях женщин с их детьми и проблема повышения оплаты труда медицинского персонала. "Вопрос финансирования он всегда достаточно сложный, но новое руководство ФСИН обращает на эти вопросы внимание", - добавил Вуколов.

Среди приоритетов на ближайшие два года замглавы Минюста назвал вопрос развитие исправительных центров. 

Теги:
Вуколов, Всеволод ЛьвовичРоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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