Водителей в Москве призвали соблюдать скоростной режим из-за дождя

Также в Дептрансе рекомендовали не отвлекаться на телефон во время движения и не парковать автомобиль вблизи шатких конструкций и под деревьями

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Водителям в Москве рекомендовали быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим из-за дождя. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В городе местами идет дождь - просим водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. <...> Просим быть внимательными за рулем. Не отвлекайтесь на телефон во время движения и не паркуйте автомобиль вблизи шатких конструкций и под деревьями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что затруднения сейчас наблюдаются на ТТК в районе Звенигородского шоссе, шоссе Энтузиастов в районе Авиамоторной улицы, МКАД в районе Щелковского шоссе. Сегодня час пик начнется раньше - около 16:00.

"Просим выезжать до него или отложить поездки на автомобиле на более позднее время - после 19:00. Или воспользоваться городским транспортом. Вечером ожидаем до 8 баллов. На загруженность дорог влияют: дождь и низкие скорости, короткий рабочий день, рост мелких ДТП, строительные работы на проезжей части", - добавляется в материале.

Ситуационный центр ЦОДД следит за дорожной обстановкой.