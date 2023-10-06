Мезенцев передал музею Волгограда книгу из библиотеки Союзного государства

В ней представлены впервые опубликованные материалы, в том числе о роли финских захватчиков, отметил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев в ходе рабочей поездки в Волгоград вручил директору музея-заповедника "Сталинградская битва" памятную книгу из фондов библиотеки Союзного государства, передает корреспондент ТАСС.

Книга "Срока давности не имеют...", презентованная волгоградскому музею, посвящена геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны.

"Это вторая книга библиотеки Союзного государства, посвященная героизму защитников белорусской земли, блокадного Ленинграда, жителей Ленинградской области. Мы издали ее, используя материалы, которые собрали Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Следственный комитет Российской Федерации, Генеральная прокуратура России, сотрудники судов Ленинградской области и санкт-петербуржских судов", - сказал Мезенцев.

По его словам, в книге представлены впервые опубликованные материалы, в том числе о роли финских захватчиков, о которых долгое время не говорили.

Мезенцев совместно с делегацией Союзного государства России и Белоруссии, а также с министром спорта РФ Олегом Матыциным находятся с рабочей поездкой в Волгограде, где в пятницу вечером состоится торжественная церемония закрытия Спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи. Они возложили цветы к Вечному огню в зале воинской славы на Мамаевом кургане, могиле маршала Василия Чуйкова и оставили послания в Книге Памяти. Российско-белорусская делегация также планирует посетить музей-панораму "Сталинградская битва" и пообщаться с участниками молодежной Спартакиады Союзного государства.