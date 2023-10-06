Канадец отказался пожимать руку Трюдо и раскритиковал за финансирование Киева

Премьер-министр Канады отверг обвинения, назвав их дезинформацией

ОТТАВА, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вступил в словесную перепалку с мужчиной, который отказался пожать и раскритиковал власти за финансирование Украины. Об этом сообщила газета Rebel News со ссылкой на распространенное в социальной сети X (ранее Twitter) видео.

"Я не буду пожимать вам руку <...>, вы испортили эту страну [Канаду] <...>. Вы отправляете их [общественные деньги] Украине, да? Вы посылаете их парню [президенту Украины Владимиру Зеленскому], который убивает собственную страну", - сказал неизвестный мужчина канадскому лидеру. Трюдо отверг обвинения, назвав их дезинформацией.

В конце сентября Зеленский посетил Канаду. Агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления украинского президента в парламенте Канады собравшиеся поприветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Она была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. В июле 1944 года была почти полностью уничтожена в сражении под Бродами, затем была переформирована и использовалась в Словакии, Югославии и Австрии. В апреле 1945 года была выведена из состава войск СС, переименована в 1-ю украинскую дивизию и вошла в состав Украинской национальной армии. В мае ее военнослужащие сдались войскам Великобритании и США. По мнению парламентской оппозиции Канады, репутация страны пошатнулась из-за этого случая.