Русские организации Казахстана продолжают работать с украинской общиной

Глава филиала ассоциации в Северо-Казахстанской области Владимир Витченко заявил, что ассоциация готовится провести в ноябре мероприятия по случаю ранее объявленного в СНГ Года русского языка

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Ассоциация русских, славянских, казачьих организаций Казахстана продолжает тесно работать с организациями местной украинской общины в рамках Ассамблеи народа республики, обходя при этом политические вопросы. Об этом заявил глава филиала ассоциации в Северо-Казахстанской области Владимир Витченко.

"Мы с украинским центром проводим совместные культурные мероприятия. Раньше мы очень плотно работали с украинским посольством. Сейчас все, что связано с Россией, у них прекращено. Но все мероприятия в рамках ассамблеи мы всегда проводим совместно", - цитирует Витченко издание "Петропавловск ньюс".

Он отметил, что "если повестка политическая, мы просто эти вопросы не разбираем. Это не наше направление. Это вопросы большой политики".

Витченко добавил, что в настоящее время ассоциация готовится провести в ноябре мероприятия по случаю ранее объявленного в СНГ Года русского языка. "Этим будут заниматься сразу несколько организаций. Будем показывать вклад русского языка в мировую культуру", - сказал Витченко.

По данным властей, в Казахстане проживает 3,4 млн этнических русских, что составляет около 15% населения Казахстана. Также в республике насчитывается около 300 тыс. этнических украинцев. В стране действует Республиканское объединение юридических лиц "Рада украинцев Казахстана", в состав которой входят 11 этнокультурных объединений.