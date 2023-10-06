Заключенные в России стали реже писать жалобы в органы ФСИН

Как сообщил замначальника правового управления службы - начальник службы по соблюдению прав человека в УИС Николай Рубенок, число таких обращений в первом полугодии 2023 года снизилось почти на 10%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Число обращений заключенных в органы ФСИН в первом полугодии 2023 года снизилось почти на 10%, сообщил замначальника правового управления ФСИН РФ - начальник службы по соблюдению прав человека в УИС Николай Рубенок.

"В первом полугодии 2023 года в учреждения и органы уголовно-исполнительной системы РФ поступило 171 960 обращений заключенных и лиц содержащихся под стражей, что на 9,6% ниже аналогичного периода прошлого года", - сказал он в ходе совещания с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

В частности, снизилось число жалоб на применение силы сотрудниками ФСИН, на водворение в ШИЗО и ПКТ, на качество питания. Эти результаты Рубенок назвал положительными и связал со снижением числа заключенных и улучшением условий содержания. Самые популярные запросы законченных связаны с переводом для отбывания наказания ближе к месту жительства, медицинским обслуживанием, денежными расчетами и свиданиями с родственниками.

При этом он не смог предоставить Москальковой данных по числу привлеченных к ответственности сотрудников ФСИН и выявленных случаев пыток заключенных. Также она попросила ФСИН проработать вопрос об оставлении заключенных-рожениц в роддомах на срок, который им необходим для восстановления.