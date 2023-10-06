В Киргизии откроется филиал МГУ имени Ломоносова

Соответствующий указ подписал президент страны Садыр Жапаров

БИШКЕК, 6 октября. /ТАСС/. Филиал Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова будет открыт в административном центре Иссык-Кульской области городе Каракол. Соответствующий указ подписал глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О филиале Московского государственного университета имени М. Ломоносова в городе Каракол", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Этот указ подписан с целью дальнейшего "развития и совершенствования подготовки высококвалифицированных кадров с высшим образованием" и расширения сотрудничества в области высшего образования между Киргизией и Россией. В соответствии с решением киргизского лидера, деятельность филиала МГУ будет осуществляться в соответствии с законодательствами Киргизии и РФ.

Прием абитуриентов и итоговая аттестация выпускников будут "проводиться в порядке, установленном МГУ".

Жапаров также поручил правительству республики создать условия для "эффективной деятельности филиала", а министерству образования предусмотреть ежегодное выделение 60 мест, с учетом потребности в кадрах и перспектив социально-экономического развития регионов республики, за счет государственного образовательного гранта филиалу МГУ. Минфин Киргизии, по решению Жапарова, обязан будет выделить из бюджета республики финансирование на 2024-2025 учебный год для филиала.

Ранее в Киргизии был открыт центр МГУ в областном центре Ош и началось строительство девяти школ с русским языком обучения.