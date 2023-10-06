Посол РФ заявил, что более 120 тыс. школьников в Таджикистане обучаются на русском языке

Семен Григорьев сообщил, что в стране 60 школ ведут обучение только на русском, а еще 178 школ имеют в своем составе русские классы

ДУШАНБЕ, 6 октября. /ТАСС/. Россия активно помогает Таджикистану в продвижении русского языка в республике, более 120 тыс. школьников получают на нем образование, а остальные изучают его в школах. Об этом сообщил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев в ходе научно-практической конференции "Поликультурное и многоязычное образование в Таджикистане".

"Результат нашего общего труда можно проиллюстрировать несколькими цифрами - в Таджикистане 60 школ ведут обучение только на русском языке, а еще 178 школ имеют в своем составе русские классы. В сумме они охватывают свыше 120 тыс. учеников", - сказал он.

Дипломат отметил, что "благодаря обязательному изучению русского языка со второго по 11-й класс, во всех без исключения таджикских школах работают 9 тыс. учителей", которые преподают язык. "Отрадно, что эти цифры постоянно растут благодаря усилиям правительства Республики Таджикистан и инициативам частного бизнеса", - отметил Григорьев.

Посол также добавил, что Россия внесла значительный вклад в расширение масштабов русскоязычного образования в Таджикистане, в том числе с акцентом на углубленное изучение таджикской молодежью русской культуры и традиций. "В первую очередь, именно благодаря русскому языку народ Таджикистана неразрывно связан с Россией и Содружеством Независимых Государств. <...> Общее будущее народов наших стран во многом обусловлено именно повсеместным использованием русского языка", - сказал он, напомнив, что 2023 год в СНГ объявлен годом русского языка.

Конференция состоялась в Академии образования Таджикистана, на ней также присутствовали посол Казахстана в Душанбе Валихан Туреханов, помощник президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью Эмомали Насриддинзода, руководство министерства образования и науки республики.

Статус русского языка в Таджикистане закреплен в конституции как языка межнационального общения. На нем также дублируются официальные документы, выходят газеты. В республике работают пять российско-таджикских школ, где образование ведется по российским стандартам, а также филиалы вузов РФ.