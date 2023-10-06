Последняя в 2023 году церемония развода караулов в Кремле пройдет 14 октября

Ее запланировали на 12:00 мск

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сезон развода пеших и конных караулов в Кремле закроется 14 октября, сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"14 октября 2023 года в 12:00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет заключительная в этом сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России", - отметили в ФСО.

Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка проводится в теплое время года с 2005 года. Перерыв был сделан в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Посмотреть на яркий и зрелищный церемониал можно каждую субботу, купив билет на посещение Кремля.