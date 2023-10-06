6 октября, 11:42

В Казахстане рассмотрят вопрос о запрете ношения никабов и хиджабов в общественных местах

Глава Министерства культуры и информации Аида Балаева отметила, что это вопрос национальной безопасности

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Министерство культуры и информации Казахстана рассмотрит меры, направленные на запрет ношения хиджабов и никабов в общественных местах в республике. Об этом заявила на брифинге в Астане глава ведомства Аида Балаева.

"Однозначно мы эти нормы [запрета] будем изучать и предлагать. По крайней мере, в общественных местах. Это уже я вижу практика во всем мире, поскольку вопрос национальной безопасности. Там, где в общественных местах закрывают лицо, отдельно очень сложно распознать [личность человека] по каким-либо признакам", - сказала Балаева.

В то же время, по ее словам, "это будет изучаться совместно с обществом, и как уполномоченный орган мы будем работать над усилением работы и ужесточении законодательных норм в данном направлении".

Ранее Балаева заявила, что в настоящее время в республике актуализировались вопросы ношения ученицами хиджабов в школах.

Она напомнила, что Казахстан является светским государством, которое отделено от религии. Все вопросы государственной политики регулируется гражданским законодательством, а не религиозными нормами. При этом нормативные акты требуют соблюдать стандарты ношения школьной формы. 

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