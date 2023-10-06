В Казахстане планируют увеличить долю телерадиовещания на казахском языке до 70%

Сейчас она составляет 50%

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены в ближайшие годы поэтапно увеличить долю теле- и радиовещания на государственном - казахском - языке с 50% до 70%. Об этом сообщила на брифинге министр культуры и информации Аида Балаева.

"В рамках законопроекта о масс-медиа предлагается увеличить объем вещания телерадиоканалов на государственном языке с 50% до 70%", - сказала она.

Глава ведомства пояснила, что действующий баланс вещания, где доля казахского языка составляет 50%, был заложен еще в 1999 году. "По истечении почти 25 лет тренды в стране изменились в сторону развития государственного языка и отечественного контента. Так, на сегодняшний день доля производимого на государственном языке контента в СМИ составляет более 80%", - уточнила Балаева.

По ее словам, свыше 80% жителей республики владеют казахским языком. "Учитывая все эти факторы было решено увеличить объем телерадиопередач на госязыке до 70%. Важно отметить, что такой переход будет поэтапным, предусмотрено ежегодное повышение с 2025 года на 5%", - подчеркнула министр.

При этом она добавила, что в настоящее время соответствующий проект закона обсуждается в рамках рабочей группы нижней палаты парламента с привлечением зарубежных специалистов, а также представителей медиаиндустрии и общественности Казахстана.

Согласно конституции, государственным языком Казахстана является казахский. При этом в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с ним официально может употребляться русский язык.