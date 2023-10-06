В Москве проверили готовность коммунальной техники к работе зимой

Общегородской смотр проходил одновременно на 157 базах коммунальных служб

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Коммунальная техника в Москве готова к работе зимой, специалисты провели ее смотр на 157 базах коммунальных служб, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Провели общегородской смотр техники, сил и средств, он проходил одновременно на 157 базах коммунальных служб. Проверили готовность к началу зимнего сезона. В общей сложности планируется задействовать более 12 тыс. единиц дорожно-уборочной техники и 43 тыс. средств малой механизации", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что работу провели специальные комиссии, они проверили состояние техники, готовность автомобильных баз и бытовых городков, работоспособность оборудования и инструментов аварийных бригад и кровельщиков, наличие спецодежды, удостоверений и необходимой аттестации у сотрудников, которые будут задействованы в зимней уборке.

Отмечается, что в ближайшее время коммунальная техника будет переведена на зимний режим работы. На всесезонные машины установят оборудование для уборки снега, распределители противогололедных материалов, будет расконсервирована техника, которая используется только зимой, например линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки.