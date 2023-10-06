В Пакистане считают, что вспышки полиомиелита вызваны завезенным из Афганистана вирусом

Министр здравоохранения во временном пакистанском правительстве Надим Ян заявил, что вирус обнаружили в том числе в образцах сточных вод, взятых в мегаполисе Карачи

ИСЛАМАБАД, 6 октября. /ТАСС/. Вспышки полиомиелита в Пакистане вызваны полиовирусом, завезенным из соседнего Афганистана. Об этом заявил министр здравоохранения во временном пакистанском правительстве Надим Ян в интервью телеканалу Dawn News TV.

"Проведенные в Пакистане исследования 34 образцов полиовируса показали, что в 90% [случаев] он был завезен в страну инфицированными из Афганистана. Распространение полиомиелита в основном происходит в приграничных с Афганистаном районах северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва", - сказал министр.

По его словам, на этой неделе пакистанские медики подтвердили пять новых случаев заражения полиомиелитом. Вирус был обнаружен в образцах сточных вод, взятых в мегаполисе Карачи. Медики подтвердили, что он генетически связан с вирусом, обнаруженным в уезде Батикот в афганской восточной провинции Нангархар в марте 2023 года.

2 октября в Пакистане началась общенациональная кампания по вакцинации от полиомиелита 44 млн детей в возрасте до 15 лет. В кампании задействованы 350 тыс. врачей и медицинских специалистов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь считается сейчас эндемичной только для Пакистана и Афганистана. В 2022 году в Пакистане было выявлено 20 новых случаев заражения полиомиелитом, в 2021 году - 84. Ранее правительство Пакистана заявляло о возможности добиться полного искоренения этой болезни в стране в 2023 году.

Массовая вакцинация детей от полиомиелита впервые началась в Пакистане в 2020 году, но она была сорвана в граничащих с Афганистаном районах боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ). Экстремисты совершали нападения на пункты вакцинации, медиков и сотрудников пакистанских сил безопасности под предлогом того, что кампания по борьбе с полиомиелитом якобы является частью заговора Запада с целью стерилизации детей и подрыва исламских ценностей. Нападения экстремистов на врачей происходили осенью 2022 года и в этом году во время предыдущих кампаний по вакцинации детей на северо-западе Пакистана.