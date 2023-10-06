Ярославская область выделит дополнительно 34 млн рублей на поддержку медиков села

Правительство региона также сообщило, что работа в этом направлении помогла пополнить штат центральных районных больниц хирургами, стоматологами, акушерами-гинекологами

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области инициировал поправки в региональный бюджет в его рамках, в этом году будет дополнительно выделено 34 млн рублей на предоставление именных целевых социальных выплат для улучшения жилищных условий медикам, впервые пришедшим на работу в лечебные учреждения сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Каждый врач, фельдшер и младший медицинский сотрудник, выбравший для работы лечебное учреждение в сельской местности, очень важен для нас. Это новые руки, новые силы, благодаря чему медицинская помощь становится более доступной для жителей деревень, большая часть населения которых - пожилые и маломобильные люди", - отметил министр здравоохранения региона Сергей Луганский.

По его словам, в реализации программы наблюдается прогресс, в 2022 году в 6 районов пришли 8 медиков, в этом их уже 74 в 18 муниципальных образованиях.

В сообщении указано, что эта мера поддержки введена для привлечения врачей в больницы и поликлиники в муниципальных районах по инициативе главы региона в прошлом году. На данный момент уже 82 специалиста приняли участие в проекте. Еще 15 пока принимают решение.

Правительство области также сообщило, что работа в этом направлении помогла пополнить штат центральных районных больниц хирургами, стоматологами, акушерами-гинекологами и другими востребованными специалистами. Больше всего профессионалов поступило в городской округ Переславль-Залесский.