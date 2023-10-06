В Калининградской области объявили предупреждение о штормовой погоде

Порывы ветра могут достигать до 25 м/с

КАЛИНИНГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Предупреждение об усилении ветра до 25 м/с на 7 октября объявлено в Калининградской области, дорожные службы приведены в повышенную готовность. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале областного министерства развития инфраструктуры.

"Дорожные службы находятся в режиме повышенной готовности, так как по метеопрогнозам во второй половине дня на погоду в регионе окажет влияние циклон "Патрик". Объявлено штормовое предупреждение. С середины ночи 6-7 октября ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение также распространило ГУ МЧС по региону.

Компании, осуществляющие транспортировку грузов в область по морю, сообщили об ожидающемся морском шторме. По данным компании "Оборонлогистика", штормовая погода в Балтийском море и Финском заливе ожидается с 6 по 9 октября. Это может вызвать задержки морских рейсов и грузовых операций, сообщили ТАСС в ее пресс-службе. Компания "Алгоритм групп" сообщила в своем телеграм-канале, что до 15 октября в море из-за циклона ожидается волнение с высотой волны более 4,5 м и порывами ветра до 30 м/с.

За прошедшие сутки Калининградская область находилась под влиянием другого циклона. На региональных дорогах повалено и оперативно убрано семь деревьев в Зеленоградском, Полесском и Правдинском районах. В Калининграде в результате падения ветки дерева пострадала девушка.