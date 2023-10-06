Дом туриста и новую смотровую построят в горных селах Дагестана в 2023 году

Благоустройство пройдет в рамках регионального конкурса проектов местных инициатив

НАЛЬЧИК, 6 октября. /ТАСС/. Семь туристических локаций обустроят инфраструктурой в Дагестане в 2023 году в рамках регионального конкурса проектов местных инициатив. В горных районах построят новую смотровую площадку и дом туриста, благоустроят территорию водопада "Тобот", сообщил в пятницу министр по туризму и народным художественным промыслам региона Эмин Мерданов, выступая на туристическом форуме "Чегем-2023".

"Конкурс мы проводим и в этом году. До конца года будет обустроено семь площадок в шести муниципальных образованиях", - сказал Мерданов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минтуризма региона, в рамках программы благоустроят туристическую локацию "Каменная чаша" в селе Матлас, территорию у водопада "Тобот", набережную и пляж в селе Новокаякент, построят смотровую площадку в селе Курах. Так же будет построен туристический объект "Дом туриста" в селе Балхар, благоустроят аллею "Город мастеров" в Махачкале.

По словам министра, конкурс проводился и в прошлом году. "Эта мера дала нам возможность решить остро стоящие вопросы муниципалитетов в части создания необходимой инфраструктуры, а также обеспечения безопасности в ключевых туристических направлениях: организации санитарных зон, благоустройства пляжей, смотровых площадок",- добавил министр.

Межрегиональный туристический форум "Чегем-2023" проходит в КБР 6-8 октября. На его полях обсудят вопросы развития туристической отрасли на территории СКФО. Организаторами мероприятия выступают Минкурортов и туризма КБР, глэмпинг O2kislorod, парадром "Флай Чегем". Форум проводится при поддержке комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Минэкономразвития РФ, Минприроды КБР, института развития "Кавказ.РФ", "Деловой России", ТПП РФ, Общенационального союза индустрии гостеприимства.