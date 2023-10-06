В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за пожарной опасности

В МЧС призывали граждан к сознательности и ответственному поведению, соблюдению мер пожарной безопасности

ТАСС, 6 октября. Главное управление МЧС по Курганской области объявило штормовое предупреждение до 8 октября из-за высокой пожарной опасности в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 7 по 8 октября местами по Курганской области сохранится высокая пожарная опасность. <...> Сотрудники ГУ МЧС России по Курганской области призывают граждан к сознательности и ответственному поведению, соблюдайте меры пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

По данным Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет четвертый класс пожарной опасности. На территории области сохранится теплая погода - до плюс 17 градусов днем. Также в выходные прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. Местами синоптики обещают кратковременный дождь.

В регионе в этом году из-за крупных природных пожаров с 27 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен на территории Кургана и Кетовского округа, с 7 мая режим ЧС ввели во всем регионе. 16 мая режим был снят.